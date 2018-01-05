5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 5 января ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0019 до Br1,9869 (4 января - Br1,985 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0078, его курс составил Br2,3963 (4 января - Br2,3885 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0174 до Br3,4864 за 100 российских рублей (4 января - Br3,469 за 100 российских рублей).-0-

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