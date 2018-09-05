5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 5 сентября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0134 и составляет Br2,1162 (4 сентября - Br2,1028 за $1).

Евро подорожал на Br0,0145 до Br2,4481 (4 сентября - Br2,4336 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0113 до Br3,0936 за 100 российских рублей (4 сентября - Br3,0823 за 100 российских рублей).-0-

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