5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 5 сентября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0134 и составляет Br2,1162 (4 сентября - Br2,1028 за $1).
Евро подорожал на Br0,0145 до Br2,4481 (4 сентября - Br2,4336 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0113 до Br3,0936 за 100 российских рублей (4 сентября - Br3,0823 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4481 BYN
|2.448 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1162 BYN
|2.118 BYN
|2.127 BYN
|RUB
|3.0936 BYN
|3.095 BYN
|3.1 BYN