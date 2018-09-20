Белорусским банкам рекомендовали развивать инвестбанкинг

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским банкам предложено активизировать работу по предоставлению клиентам услуг инвестиционного банкинга. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка по итогам совещания, которое прошло под руководством председателя правления Нацбанка Павла Каллаура с участием представителей банков, Ассоциации белорусских банков, а также Белорусской валютно-фондовой биржи.

"По итогам совещания белорусским банкам было предложено активизировать работу по предоставлению клиентам услуг инвестиционного банкинга, в том числе путем формирования институтов коллективного инвестирования любой организационно-правовой формы, осуществления операций секьюритизации, хеджирования валютных рисков путем сделок с производными финансовыми инструментами в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи, оказания услуг по организации выхода отечественных предприятий на международные рынки капитала с использованием иностранных депозитарных расписок", - сообщили в Нацбанке.

Кроме того, Ассоциации белорусских банков совместно с банками предложено представить в Национальный банк конкретные предложения о возможных путях решения проблемных вопросов в области инвестиционного банкинга.

В Нацбанке напомнили, что мероприятия по созданию полноценного финансового рынка, которые способствуют развитию инвестиционного банкинга, предусмотрены рядом документов, среди которых программа социально-экономического развития на 2016-2020 годы и стратегия развития финансового рынка до 2020 года.

В частности, эти документы предусматривают постепенное замещение механизмов государственной поддержки рыночными инструментами путем развития и повышения ликвидности рынка корпоративных ценных бумаг (акций, облигаций), становление институтов коллективных инвестиций, внедрение механизмов секьюритизации, совершенствование цифровых технологий рынка ценных бумаг, в том числе с помощью развития систем дистанционного обслуживания, развитие инструментов хеджирования рисков.

Среди основных факторов, препятствующих развитию инвестбанкинга в Беларуси, участники заседания назвали невысокую заинтересованность белорусских инвесторов в размещении средств на внутреннем рынке ценных бумаг. Также отмечалась недостаточная интеграция белорусской депозитарной системы в мировую.-0-