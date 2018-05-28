Белорусско-эстонские бизнес-мероприятия эффективно сказываются на росте товарооборота - посол

28 мая, Таллин /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Белорусско-эстонские бизнес-мероприятия эффективно сказываются на росте товарооборота. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Анатолий Степусь.

Он отметил, что в феврале 2017 года и в феврале 2018 года Эстонской торгово-промышленной палатой совместно с Минским отделением БелТПП проводились визиты делегаций эстонских деловых кругов, дважды за прошлый год в Таллине проходили ярмарки-продажи белорусской продукции. Важным был и состоявшийся в августе 2017-го визит в Беларусь группы эстонских предпринимателей, которые приняли участие в семинаре, организованном на базе Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.

Кроме того, в сентябре 2017 года министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак встретился с крупными эстонскими предпринимателями в Таллине. В рамках круглого стола в октябре того же года с участием первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского в Таллине рассмотрены возможные пути взаимодействия эстонского бизнеса с Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень".

Значимым был и состоявшийся в октябре минувшего года в эстонской столице четвертый бизнес-форум "Восточного партнерства" "Цифровая экономика: инновационная среда для прозрачного бизнеса без границ", в работе которого приняла участие делегация Беларуси.

Уже в мае этого года в Беларуси побывала крупная делегация - 37 человек - эстонских предпринимателей, занимающихся вопросами сельского хозяйства, и были рассмотрены перспективы взаимодействия в данной сфере.

Анатолий Степусь подчеркнул, что все эти мероприятия показали свою эффективность - наблюдается рост двустороннего товарооборота. Так, в 2017 году товарооборот Беларуси и Эстонии достигал $112,8 млн. Белорусский экспорт в Эстонию составил $84,6 млн, импорт - $28,2 млн. В январе-марте этого года товарооборот двух стран уже превысил отметку в $50 млн (рост на 132% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). При этом белорусский экспорт в Эстонию достиг $42,95 млн (298,2% к I кварталу 2017 года), импорт - свыше 7 млн (99,2%). Внешнеторговое сальдо сложилось положительным в размере $35,86 млн.-0-