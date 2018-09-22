22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-индийский бизнес-форум пройдет в Минске 24 сентября, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.
В мероприятии примут участие представители более 50 белорусских предприятий и 18 компаний - членов Конфедерации индийской промышленности.
Во время бизнес-форума белорусские участники получат возможность установить деловые контакты с представителями индийских компаний, обсудить вопросы экспорта продукции и услуг. Индийская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с белорусским бизнесом в сферах производства и торговли насосами, горнодобывающей техникой, туризма, консалтинга, энергетики.
Мероприятие проводят Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Конфедерацией индийской промышленности. В мероприятии примут участие министр промышленности Беларуси Павел Утюпин, председатель БелТПП Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур.-0-
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