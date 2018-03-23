Белорусско-южноафриканскиий бизнес-семинар состоялся в ЮАР

23 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Бизнес-семинар с участием белорусских и южноафриканских деловых кругов состоялся 23 марта в ЮАР, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Мероприятие прошло во время четвертого заседания белорусско-южноафриканского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству в Министерстве торговли и промышленности ЮАР. В семинаре приняли участие около 30 южноафриканских компаний и ряд ведущих деловых ассоциаций ЮАР.

Открыли бизнес-семинар заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и заместитель генерального директора Министерства торговли и промышленности ЮАР Янус Хуусен.

Представители деловой общественности ЮАР были ознакомлены с производственным и экспортным потенциалом Беларуси. Руководители внешнеэкономических подразделений министерств промышленности и сельского хозяйства Беларуси представили обзоры промышленного и аграрного секторов. Проведены отдельные презентации Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Банка развития Республики Беларусь.

По итогам достигнут ряд конкретных договоренностей, включая поставки в ЮАР бурового инструмента ООО "Агрострой", продукции ОАО "Белрыба", а также коммунальной и грузовой техники МАЗ на сумму $3 млн при поддержке Банка развития Беларуси и Корпорации промышленного развития ЮАР.-0-