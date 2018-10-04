Белорусско-китайский форум пройдет во время China International Import Expo в Шанхае

4 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-китайский форум пройдет во время I Международной выставки импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая будет организована в Шанхае 5-10 ноября. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси Валерий Садохо, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Валерия Садохо, белорусско-китайский форум будет организован 7 ноября с целью повышения узнаваемости отечественной продукции на азиатском рынке. В открытии форума планируется участие заместителя главы Администрации Президента Беларуси Николая Снопкова, представителей руководства белорусских министерств, а также Министерства коммерции КНР.

В частности, на форуме будут работать секции "Экспортный и инновационный потенциал Беларуси", "Благоприятный инвестиционный климат Беларуси - залог успешного партнерства", "Привлекательность туристических, образовательных и медицинских услуг Беларуси". К участию в нем приглашено около 80 белорусских предприятий-экспонентов, а также более 200 китайских компаний.

В целом на полях China International Import Expo планируется около 300 страновых форумов, бирж деловых контактов, презентаций продукции, конференций и семинаров. Национальный центр маркетинга МИД Беларуси совместно с Банком Китая (Bank of China) организует 6 ноября участие белорусских предприятий в Международной трансграничной конференции, оно позволит установить прямые контакты с заранее подобранными китайскими компаниями-импортерами.

Валерий Садохо подчеркнул, что в последнее время белорусско-китайский диалог получил существенное развитие, что в первую очередь обусловлено общностью взглядов на важнейшие проблемы международных отношений. Это в свою очередь влечет переход на новый уровень торгово-экономического взаимодействия между странами. China International Import Expo - уникальная возможность для установления эффективных деловых контактов и позиционирования Беларуси в данном регионе как надежного партнера для сотрудничества. Участие позволит отечественным предприятиям значительно расширить географию экспорта и увеличить товарооборот не только с Китаем, но и другими странами - участницами выставки.

China International Import Expo будет организована в самом большом в мире выставочном комплексе Шанхая. Предполагается, что количество специализированных покупателей достигнет 150 тыс. Национальный центр маркетинга МИД выступает организатором белорусской экспозиции, которая будет представлена в двух тематических блоках. Национальный павильон разместится на площади 136 кв.м, а зона предприятий составит 642 кв.м.-0-