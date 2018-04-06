Белорусско-китайское СП займется авиационными разработками в парке "Великий камень"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое совместное предприятие "Авиационные технологии и комплексы" создано Национальной академией наук Беларуси и крупнейшей китайской авиационной компанией AVIC и будет работать на базе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Как отметил на учредительном собрании первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси академик Сергей Чижик, создание совместного предприятия было согласованным и планомерным, в ходе подготовительных мероприятий учтены интересы каждой из сторон. "Надеемся, что, объединив наш опыт, мы сможем создавать конкурентоспособные изделия, которые будут пользоваться спросом во всем мире", - сказал Сергей Чижик.

Генеральный директор нового китайско-белорусского СЗАО "Авиационные технологии и комплексы" Юрий Леоновец рассказал, что в основе деятельности нового объединения будет разработка собственной высокотехнологичной продукции, освоение серийного производства как своих разработок, так и имеющихся у корпорации AVIC. Продвижение продукции планируется не только в Беларуси, но и на мировом рынке, с акцентом на страны СНГ.

AVIC - крупнейшая китайская государственная авиационная компания, которая выпускает более 60 видов летательных аппаратов, активно инвестирующая в разработку создания авиационной техники и компонентов по всему миру. В рейтинге Fortune Global 500 занимает 159-е место. С момента создания в 1951 году многократно подвергалась реформам. Сравнима по обороту с компаниями "Боинг" и "Эйрбас". Производство AVIC включает военную и гражданскую авиацию, в том числе различные типы истребителей и транспортных самолетов, учебные образцы техники. Специалисты этой компании также активно занимаются авионикой, беспилотниками, пилотажными тренажерами. Есть опыт и в гражданской авиации - пассажирские и транспортный самолеты, а также вертолеты и гидросамолеты. Компания занимается разработкой и легких частных самолетов, бизнес-джетов, экранопланов, аэростатов, есть наработки в сфере авиационных двигателей.-0-