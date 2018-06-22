Белорусско-вьетнамское СП по производству молочных продуктов планируется начать строить в конце года

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство совместного предприятия по производству молочных продуктов во Вьетнаме планируется начать в конце текущего года. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов перед 14-м заседанием белорусско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Активно работаем над проектом по созданию совместного предприятия во Вьетнаме, которое будет заниматься переработкой сухого молока и сухой молочной сыворотки из Беларуси по нашим технологиям. Будут выпускаться восемь видов молочной продукции под вьетнамским брендом, в том числе творог, сыры, йогурты. Таким образом хотим расширить присутствие наших товаропроизводителей на вьетнамском рынке, - сказал Алексей Богданов. - Уже куплена земля во Вьетнаме, подтягиваются кредитные ресурсы. В этом году ожидается подписание уставного документа, в котором будут оговорены условия финансирования и условия вхождения белорусской и вьетнамской стороны в этот проект. Планируем в конце года начать строительство".

В 2017 году экспорт белорусской сельхозпродукции во Вьетнам составил $3,2 млн, что в 3,6 раза больше, чем в 2016-м. "В этом году также прослеживается положительная динамика. В январе-апреле текущего года мы уже наторговали на $1,6 млн, это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди поставок сухое молоко, сухая сыворотка, мясные продукты", - информировал Алексей Богданов.-0-