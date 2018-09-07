7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-августе продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $6,15 млрд в эквиваленте, купило $5,0746 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $1,075 млрд.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-августе продали иностранной валюты на $13,142 млрд в эквиваленте, купили $13,446 млрд.
Нерезиденты Беларуси за восемь месяцев продали валюты на $395,5 млн в эквиваленте, купили - $72,9 млн.-0-
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