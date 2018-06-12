Белстат будет проводить выборочное наблюдение за объемами розничной продажи товаров ИП и физлицами

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный статистический комитет будет проводить в Беларуси выборочное государственное статистическое наблюдение за объемами розничной продажи товаров индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Соответствующее поручение содержится в постановлении Совета Министров от 11 июня 2018 года №447, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Согласно документу, выборочное наблюдение будет осуществляться на рынках и в торговых центрах четыре раза в год (в феврале, мае, августе, ноябре) в соответствии с программой статистических работ, утверждаемой правительством.

Национальный статистический комитет уполномочен привлекать для проведения наблюдения граждан в количестве 90 человек на основании гражданско-правовых договоров с выплатой единовременного вознаграждения в размере 4,5 тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-