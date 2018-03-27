БелТПП дала старт проекту "Школа экспорта"

27 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата начала реализацию нового проекта - "Школа экспорта". Об этом сообщил журналистам председатель БелТПП Владимир Улахович перед началом бизнес-семинара "Африка. Экспортные перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня даем старт большому проекту Белорусской торгово-промышленной палаты - "Школа экспорта". Это новый проект, который мы реализуем в рамках стратегии развития БелТПП до 2020 года", - сказал Владимир Улахович. По его словам, проект будет работать по всем направлениям продвижения национального экспорта как в разрезе конкретных групп стран, так и в сфере целевого обучения сотрудников всех звеньев, задействованных в работе по развитию экспорта, начиная с руководителей и заканчивая теми, кто стоит на выставочных стендах.

Первым мероприятием проекта стал бизнес-семинар "Африка. Экспортные перспективы". В этой связи Владимир Улахович отметил большие перспективы белорусских предприятий по поставкам продукции и услуг, организации сборных производств совместно со странами Африканского континента. "Приведу один пример: в 2016 году экспортный портфель России в Африку составил $230 млн, у Беларуси - $233 млн. У нас действительно очень серьезный задел. В основном он основывается на продвижении нашего машиностроительного комплекса. Но есть и другие примеры. У нас есть интересные наработки по освоению месторождений в Африке, по продуктам питания, развитию наших услуг. В Беларуси на сегодняшний день учатся 884 студента из африканских стран. Это не очень значительная цифра, эти услуги мы можем развивать. Здравоохранение, нефтехимия, сельскохозяйственный технологии - все это в нашем портфеле", - рассказал председатель БелТПП.

Владимир Улахович констатировал наличие определенных сложностей в сотрудничестве с африканскими странами. "Много вопросов, прежде всего в логистике, мотивации наших предприятий, - отметил он. - Легко сказать, но трудно, наверное, принять решение поехать в Африку. Все страны разные, не беспроблемные. И мы это понимаем. Поэтому наша задача, с одной стороны, мотивировать предприятия, рассказать о тех инструментах поддержки, которыми обладает БелТПП, Банк развития, "Белэксимгарант", наши дипломатические ведомства, с другой - показать позитивные примеры".

Бизнес-семинар "Африка. Экспортные перспективы" проводит Центр делового образования Белорусской торгово-промышленной палаты. Участникам представлена информация прикладного характера, необходимая для выхода на рынки Африки, продвижения на них белорусских товаров и услуг, в том числе особенности ведения и организации работы в африканских странах. Кроме того, участники семинара получат возможность ознакомиться с механизмами государственной поддержки отечественного экспорта, в ходе панельных дискуссий обсудить с представителями дипломатических и консульских учреждений стран Африки в Беларуси, а также представителями белорусских компаний, экспортирующих продукцию в Африку, практические вопросы, связанные с механизмами продвижения экспорта на этот континент.-0-