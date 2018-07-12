БелТПП поможет экспортерам с освоением рынков стран дальней дуги

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата поможет экспортерам с освоением рынков стран дальней дуги. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель БелТПП Владимир Улахович на встрече руководителей загранучреждений Беларуси с представителями предприятий в БелТПП, передает корреспондент БЕЛТА.

К 2020 году нужно обеспечить равномерное распределение белорусского экспорта на рынках ЕАЭС, ЕС и других стран, в том числе стран дальней дуги (страны Азии и Океании, Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки). Сейчас у Беларуси самые прочные позиции на рынке ЕАЭС, хотя и здесь есть вопросы по искусственным барьерам и недобросовестной конкуренции, отметил Владимир Улахович.

"Мы намерены очень серьезно поддерживать, в том числе через наши программы, через "Школу экспорта" БелТПП, освоение рынков дальней дуги. Это страны в том числе африканского континента, Латинской Америки. В этом году наши бизнес-делегации побывали в Уругвае, Аргентине, мы планируем визит в Мексику, Колумбию, где также могут быть наши интересы, особенно у машиностроительного сектора. Надо наращивать поставки продовольственной продукции в Юго-Восточную Азию", - считает Владимир Улахович.

Что касается рынка ЕС, то белорусским предприятиям сложно получить туда доступ. "Но задачу такую надо ставить, потому что, получив сертификацию на рынке Европейского союза, мы открываем для себя глобальный рынок, повышаем свою конкурентоспособность. Это еще один из инструментов, который мотивирует предприятие улучшать свою маркетинговую и управленческую политику", - считает председатель БелТПП.

Сегодня на встрече с послами обсуждаются в первую очередь проблемные вопросы белорусского экспорта, диверсификация поставок, новые рынки сбыта, повышение эффективности взаимодействия БелТПП и посольств при планировании и организации мероприятий. В целом совместная работа оценивается позитивно - в 2017 году и I полугодии 2018-го БелТПП вместе с посольствами провела 1048 внешнеэкономических мероприятий. Сумма подписанных компаниями контрактов на мероприятиях составила $140 млн.-0-