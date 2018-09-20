Безосновательное включение предприятий в план выборочных проверок недопустимо - КГК

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия и организации будут включены в план выборочных проверок на основании жестких критериев отбора, сообщил сегодня на семинаре-совещании по вопросу формирования планов выборочных проверок на I полугодие 2019 года первый заместитель председателя Комитета госконтроля Иван Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выборочные проверки - не аналог плановых проверок, которые проводились по ранее действующему законодательству. Их назначение возможно только при определенных условиях. Впервые в контрольной деятельности введено такое понятие, как оценка степени риска", - отметил Иван Романович.

Он подчеркнул, что требуется детально изучить не только информацию о субъекте хозяйствования, но и данные различных госорганов - Белстата, МНС и др. Должны быть весомые аргументы для включения предприятий и организаций в план выборочных проверок. Этот план будет формироваться с использованием интегрированной автоматизированной системы контрольной деятельности, позволяющей отобрать субъекты с высокой степенью риска.

Система выборочных проверок вводится в Беларуси с 1 января 2019 года, план на первое полугодие необходимо сформировать до 15 декабря 2018 года.

"КГК будет уделять самое пристальное внимание реализации контролерами своих властных полномочий при планировании проверок: назначение каждой проверки должно быть обоснованно", - подчеркнула начальник управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов Комитета госконтроля Данута Рыжикова.

Она добавила, что система выборочных проверок в Беларуси - очередной этап внедрения риск-ориентированного подхода в планировании контрольной и надзорной деятельности. Главная цель нововведений - отказ от всеобъемлющего контроля. Специалисты изучили зарубежный опыт, в том числе Казахстана, России, Великобритании.

На семинаре основное внимание уделено практическим аспектам реализации указа №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности". В мероприятии приняли участие представители всех контролирующих (надзорных) органов республиканского уровня, облисполкомов и Мингорисполкома.-0-