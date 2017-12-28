Безотзывные вклады в белорусских рублях должны стать привлекательнее

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк отменил рекомендации по верхнему пределу процентных ставок по новым срочным безотзывным вкладам в белорусских рублях. Соответствующее письмо регулятора направлено коммерческим банкам, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

В письме сообщается, что на новые срочные безотзывные банковские вклады (депозиты) физических и юридических лиц в национальной валюте со сроком размещения свыше 1 года не распространяются рекомендации, данные в письмах Национального банка в апреле и июне 2016 года. В этих письмах были обозначены рекомендованные с 1 августа 2016 года верхние пределы процентной ставки по новым срочным вкладам.

Кроме того, при размещении Министерством финансов временно свободных денежных средств в белорусских рублях в банках на аукционной основе не применяются рекомендации по верхнему пределу процентных ставок по новым срочным банковским вкладам (депозитам) юрлиц в национальной валюте.-0-