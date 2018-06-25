Бизнес Молдовы проявляет интерес к совместным проектам с ЕАЭС - Валовая

25 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Бизнес Молдовы проявляет интерес не только к развитию торговли со странами Евразийского экономического союза, но и к возможности участвовать в реализации крупных совместных проектов. Об этом заявила журналистам член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Молдовой, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе наиболее перспективных сфер министр ЕЭК назвала инвестиционное сотрудничество, сельское хозяйство, промышленность, цифровую экономику. Что касается торговли, то здесь, по словам Татьяны Валовой, наблюдается положительная динамика: за первый квартал 2018 года товарооборот между странами ЕАЭС и Молдовой вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Заседание рабочей группы стало первым после того, как в мае нынешнего года Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Татьяна Валовая отметила, что этот статус дает молдавской стороне возможность активно участвовать в рабочих органах ЕАЭС по всем направлениям: таможенное и техническое регулирование, промышленность, АПК и так далее. "Мы прекрасно понимаем, чтобы статус наблюдателя дал наибольший экономический эффект, Молдова должна активно подключиться к работе на уровне своих министерств и ведомств, - сказала министр ЕЭК. - К сожалению, исполнительная власть Молдовы пока не очень активна, наибольший интерес проявляет к сотрудничеству администрация Президента Молдовы и молдавский бизнес".-0-