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Бизнес отмечает прогресс в развитии диалога с властью

Экономика 20.07.2018 | 18:16
Фото из архива
Фото из архива
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20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин отмечает прогресс в развитии диалога бизнеса и власти. На это он обратил внимание в беседе с корреспондентом БЕЛТА по итогам выездного заседания судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда, которое проходило на СЗАО "БЕЛДЖИ".

"Ежегодно измеряем уровень удовлетворенности состоянием диалога бизнеса и власти. Это одна из позиций индекса делового оптимизма. В последние годы наметилась, и это позитивно, большая степень доверия. С февраля 2014 по февраль 2018 года показатель удовлетворенности диалогом вырос в 4,5 раза", - отметил Владимир Карягин.

На развитие диалога нацелена исполнительная власть. При министерствах созданы общественно-консультативные советы. Есть шаги со стороны законодательной власти. Проводятся открытые парламентские слушания. Предприниматели принимают участие в форумах и ассамблеях, совместными усилиями идет совершенствование законодательства. "Площадок для диалога бизнеса и власти стало больше, но они требуют компетентного участия не только со стороны власти, но и самих предпринимателей", - добавил председатель Высшего координационного совета.

Во время выездного заседания Владимир Карягин остановился на проблемах, обозначенных членами делового сообщества. Верховный суд высказал намерение решать их.

Что касается изменений в указ о лжепредпринимательстве, по словам Владимира Карягина, "Совет по развитию предпринимательства вместе с ведущими бизнес-ассоциациями высказывает единые позиции о тех поправках, которые необходимо вносить, защитив тем самым добросовестного предпринимателя и приобретателя".

Выездное заседание судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда было посвящено совершенствованию законодательства об инвестиционной деятельности, судебной защите прав и законных интересов инвесторов, правоприменительной судебной практике рассмотрения инвестиционных споров.-0-

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бизнес, власть
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