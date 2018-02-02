Бизнес-встреча с представителями деловых кругов Латвии состоится в БелТПП 8 февраля

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-встреча с представителями деловых кругов Латвии состоится в Белорусской торгово-промышленной палате 8 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

В ходе мероприятия белорусские участники получат возможность провести переговоры о развитии взаимодействия с латвийскими компаниями в области предоставления портовых услуг (стивидорные и терминальные услуги, железнодорожные грузоперевозки, хранение грузов, особая перевалка круглого леса, пиломатериалов), создания и сопровождения бизнеса в Лиепайской особой экономической зоне, таможенного оформления, а также аренды складских помещений в Латвии и странах ЕС.-0-