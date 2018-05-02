Бизнесмен из Норильска приобрел пакет акций Квасевичской перо-пуховой фабрики

2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмен из Норильска Константин Наливко (уроженец Ивацевичского района) приобрел пакет акций ОАО "Квасевичская перо-пуховая фабрика", сообщили БЕЛТА в Ивацевичском райисполкоме.

По результатам проведенного в марте конкурса принадлежащие Ивацевичскому району акции ОАО проданы генеральному директору ООО "Промышленная строительно-монтажная компания" Константину Наливко. Таким образом выходец из деревни Погорье решил сделать свой вклад в развитие малой родины.

Пакет акций в количестве 6 513 181 штуки (99,7% уставного фонда фабрики) проданы по цене Br690 тыс. После заключения договора купли-продажи акции переданы покупателю. Новый собственник взял на себя ряд обязательств по развитию ОАО. Это сохранение на протяжении пяти лет среднесписочной численности трудового коллектива и действующих по коллективному договору социальных гарантий работникам. В течение этого времени темп роста среднемесячной зарплаты на фабрике не должен уступать темпу роста среднемесячной заработной платы в районе. Также для обновления основных и пополнения оборотных средств собственник обязан внести в уставный фонд общества путем приобретения акций дополнительного выпуска не менее Br100 тыс. Еще одним условием является то, что основной вид деятельности ОАО можно менять только по согласованию с Ивацевичским райисполкомом.

ОАО "Квасевичская перо-пуховая фабрика" является ведущим производителем перо-пуховых изделий в Беларуси. На предприятии установлен автоматический комплекс фирмы LORH, в состав которого входят две производственные линии - по переработке пера водоплавающей птицы и пера куриного. Основными видами деятельности фабрики является производство подушек и одеял перопуховых, ватных, комбинированных, с синтетическим наполнителем, а также производство иглопробивного полотна (синтепона), других швейных изделий.-0-

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