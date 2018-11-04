Бюджет 2019 года ориентирован на рост зарплат и отдачи от реального сектора

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет 2019 года будет ориентирован главным образом на повышение заработных плат и рост отдачи от реального сектора экономики. Об этом заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Основной задачей бюджетной политики является повышение социальной направленности. Президент неоднократно говорил о необходимости повышения качества жизни, роста благосостояния нашего населения. И бюджет здесь играет одну из ключевых ролей", - сказал Максим Ермолович.

В этой связи бюджет 2019 года имеет ряд новаций. "Это более активный рост заработной платы, мы уже несколько шагов для этого сделали в текущем году. Ключевая задача - достижение уровня средней заработной платы в бюджетном секторе не ниже 80% от средней заработной платы в среднем по стране. Мы считаем это вполне достижимым. А затем можно постепенно выстраивать долгосрочный алгоритм и программу выхода на зарплаты в бюджетном секторе на среднереспубликанский уровень", - отметил Максим Ермолович.

Министр финансов подчеркнул, что страна идет по пути поступательного снижения господдержки реального сектора экономики. Ежегодно размер дотаций будет уменьшаться на 10%. "Эти средства должны переориентироваться на те вопросы, которые бюджет и призван решать: помогать строить жилье для населения, дороги, вкладывать в социальную инфраструктуру, больницы, школы, детские сады. Поэтому сокращение на 10% государственной поддержки - это уже необходимость", - пояснил Максим Ермолович.

Он отметил, что наступает время, когда реальный сектор должен не подпитываться из казны, а, наоборот, увеличивать отдачу. "Для этого мы сейчас по каждой отрасли, каждому предприятию анализируем бизнес-планы, смотрим финансовые потоки, чтобы понять, насколько предприятие в состоянии обслуживать кредиты самостоятельно, выходить на рентабельную работу. Потребуются системные меры по наведению порядка на предприятиях, оптимизации численности, сокращению затрат", - констатировал министр.

В так называемых регионах со сложной экономической ситуацией механизм помощи тоже будет перестроен. Вместо налоговых преференций будут создаваться дополнительные условия "с точки зрения общеэкономических, инвестиционных возможностей, привлекательности этих регионов, заинтересованности местных органов власти в развитии своего экономического потенциала", - заключил Максим Ермолович.-0-