БКК заключила меморандум о поставках в Китай нового вида калийных удобрений

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская калийная компания и китайская корпорация Sinochem Group заключили пятилетний эксклюзивный меморандум о поставках гранулированных калийных удобрений. Документ подписан во время визита делегации Sinochem Group в Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БКК.

Меморандум подразумевает поставки нового вида калийных удобрений - хлористого белого гранулированного галлургического калия с добавлением серы и цинка. В соответствии с меморандумом этот новаторский продукт будет поставляться на рынок КНР на протяжении 5 лет с 2019 по 2023 год с правом заключения ежегодных контрактов на основании актуальной рыночной ситуации. Общий объем поставок за пять лет в соответствии с текстом документа составит 700 тыс. т.

В БКК обратили внимание, что подписанный документ продолжает и развивает магистральную линию сотрудничества между компаниями, изложенную в действующем меморандуме, касающемся других видов белорусского калия и подписанном 10 мая 2015 года во время визита в Беларусь правительственной делегации КНР в присутствии Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый отметил, что подписание нового меморандума - очередное подтверждение того, что продукция предприятия высоко востребована на китайском рынке. "Мы уверены, что наш новый продукт с добавлением серы и цинка быстро станет популярным, причем не только в Азиатском регионе. Более того - новый меморандум стимулирует торгово-экономические обмены между Китаем и Беларусью, а также, разумеется, послужит укреплению стратегического сотрудничества "Беларуськалия" и БКК с SinochemGroup - одним из крупнейших импортеров калия в мире", - сказал Иван Головатый.-0-