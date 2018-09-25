"Бобруйскагромаш" расширит сотрудничество с Египтом

25 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Председатель совета директоров Египетской компании по сельскохозяйственному развитию (ECARD) генерал-майор Мустафа Хадхуд посетил сегодня с деловым визитом ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Египетский гость ознакомился с производственным потенциалом белорусского предприятия, осмотрел образцы выпускаемой сельскохозяйственной техники. Состоялись переговоры с генеральным директором ОАО Александром Еремеевым. Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества бобруйского предприятия и египетских компаний-партнеров. По итогам переговоров подписан протокол, в котором обозначены основные моменты совместной работы по продвижению продукции холдинга "Бобруйскагромаш" на египетском рынке. В частности, белорусская и египетская компании договорились о согласованном участии в выставках в Египте и проработке вопроса заключения дилерского договора, а также по продвижению техники, выпускаемой на сборочном производстве компании Helwan Machinery and Equipment Co. Все это позволит уже в 2019 году реализовать продукцию "Бобруйскагромаша" в адрес компании ECARD на $400 тыс.

Компания ECARD является государственной компанией, входящей в структуру Сельскохозяйственного банка Египта. Она была основана в 2004 году и располагает 15 филиалами в различных регионах Египта.

Бобруйское предприятие создано в 1974 году. Акционировано в 2005-м, а в 2012 году стало управляющей компанией холдинга “Бобруйскагромаш”, который является одним из крупнейших в Беларуси и СНГ производителей сельскохозяйственной техники. Основу производственной программы составляет навесная и прицепная техника для заготовки и раздачи кормов. Выпускается также техника для внесения органических и минеральных удобрений, раздельной рулонной уборки льна, прицепная самосвальная техника к тракторам различных классов. В 2018 году ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" запустило сборочное производство сельскохозяйственной техники на базе завода военной промышленности Helwan Machinery and Equipment Co. В августе 2018 года прошла презентация продукции холдинга с демонстрацией 5 наименований техники, являющихся результатом работы сборочного производства. В сентябре бобруйская сельхозтехника экспонировалась на международной сельскохозяйственной выставке SAHARA-2018 в Каире.-0-