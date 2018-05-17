"Бобруйскагромаш" заключил договор на поставку в Таджикистан сельхозтехники на $400 тыс.

17 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА. ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" во время Национальной выставки Беларуси в Таджикистане, которая в эти дни проходит в Душанбе, заключило договор с компанией "Агротехсервис" на поставку сельхозтехники на $400 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе маркетинга и внешнеэкономических связей предприятия.

"Прежде всего, мы обязались поставить нашим партнерам в текущем году 18 машино-комплектов самосвальных тракторных прицепов 2ПСТ-4,5, которые собираются на совместном предприятии, а также другую технику, которая востребована аграриями Таджикистана", - сказали на предприятии.

Во время выставки также подписано соглашение с компанией "Агротехсервис" на расширение номенклатуры техники, производимой совместным сборочным производством в Гиссаре, за счет косилок КДН-210, пресс-подборщиков ПТ-165М и самосвальных прицепов 2ПТС-6. До сих пор здесь собирались самосвальные тракторные прицепы 2ПСТ- 4,5.

"Мы и раньше поставляли на рынок Таджикистана в небольших объемах различную сельхозтехнику. Но новые соглашения о развитии сотрудничества позволят нам закрепиться на этом рынке, увеличить экспорт продукции в эту страну, а также откроют новые возможности для продвижения бобруйской техники в третьи страны", - отметили специалисты.

Посетителям выставки в Душанбе "Бобруйскагромаш" представил самосвальные тракторные прицепы 2ПСТ-4,5 совместного белорусско-таджикского производства, а также такую современную технику для аграриев, как дисковая косилка, кормораздатчик, пресс-подборщики.-0-