Более 70 компаний участвуют в международной выставке "Мебель & Интерьер" в Минске

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 компаний участвуют в международной специализированной выставке интерьерных концепций, мебели, предметов декора и света "Мебель & Интерьер", которая проходит в Минске с 27 по 29 апреля, сообщил директор предприятия "Экспофорум" Александр Стариков на открытии выставки, передает корреспондент БЕЛТА.

"В выставке принимают участие более 70 компаний из Беларуси, России, Украины. Запланирована обширная программа, которую мы подготовили с партнерами. Хотелось бы пожелать всем хорошей работы, удачных соглашений, контрактов и плодотворного сотрудничества", - сказал Александр Стариков.

Среди участников и гостей выставки - производители и дистрибьюторы мебели, материалов, компонентов, фурнитуры, представители деревообрабатывающих производств, архитекторы, дизайнеры, инженеры и конструкторы, специалисты, индивидуальные предприниматели.

Центром экспозиции стала открытая интерактивная площадка с участием именитых дизайнеров и архитекторов. Профессионалы смогут поделиться опытом друг с другом и обсудить различные темы - от правовых аспектов до формирования лояльности к бренду. Кроме того, все три дня с 10.00 до 18.00 на выставке можно будет получить профессиональную консультацию дизайнеров и архитекторов, которые помогут определиться с общей концепцией дизайна интерьера, подскажут интересные решения в планировке. Также в программу входят семинары, мастер-классы, конкурсы.

Одна из локаций выставки - салон авторской продукции для интерьера. Гостям продемонстрируют дизайнерскую мебель, скульптурную живопись, мебель топиари для оформления жилых, офисных, торговых помещений, входных групп, кафе, ресторанов, террас, патио, а также для организации природного пространства и обустройства садовых и парковых территорий.

Организаторы - выставочное предприятие "Экспофорум" при поддержке Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Белорусского союза дизайнеров, Белорусской государственной академии искусств.-0-