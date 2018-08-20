Более десяти белорусских предприятий примут участие в выставке-ярмарке в Дамаске

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более десяти белорусских предприятий примут участие в международной выставке-ярмарке в Дамаске, которая пройдет с 6 по 15 сентября. Об этом посол Беларуси в Сирии Александр Пономарев рассказал в интервью Сирийскому арабскому информационному агентству, сообщает БЕЛТА.

"Что касается участия Беларуси в международной выставке-ярмарке, то это второй год, как наша страна принимает в ней участие. В прошлом году мы уверенно представили свою продукцию. В 2018 году планируем расширить участие белорусских компаний, которых, по предварительным данным, будет более десяти. Они будут представлять отрасли широкого плана: машиностроение, химическую промышленность, агропромышленный комплекс, а также сферы питания, медицинского оборудования, фармацевтики", - отметил посол.

Александр Пономарев подчеркнул, что посольство всячески поддерживает белорусские предприятия, которые пробуют выйти на сирийский рынок. "Я уверен, что участие в ярмарке - это прекрасная возможность для наших предприятий быть представленными в Сирии. Надеюсь, что проведенные в ее рамках переговоры приведут к подписанию важных контрактов", - сказал дипломат.

Международная ярмарка в Дамаске проводится с 1954 года. В этом году она пройдет в 60-й раз в выставочном комплексе столицы Сирии.-0-