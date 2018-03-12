Большинство интернет-магазинов соблюдает требования законодательства - МАРТ

12 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Большинство интернет-магазинов соблюдает требования законодательства, регулирующего их деятельность. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Массовых нарушений, которые мы фиксировали в 2014, 2015 годах, сейчас нет. Можно говорить, что большинство интернет-магазинов соблюдает требования законодательства", - отметила Ирина Барышникова.

При этом она констатировала, что потребители все же сталкиваются с нарушениями. К наиболее частым представитель МАРТ отнесла непоставку заказанного товара в установленные договором сроки, сокрытие важной информации о товаре, реализацию некачественного либо серого товара, сокрытие информации о продавце, уклонение от рассмотрения претензий граждан, реализацию продукции, оборот которой ограничен законодательством. "Последнее время мировое сообщество также озадачено, каким образом решать проблему неконтролируемого использования персональных данных. Она имеет широкий спектр, решать ее надо комплексно, а не только в рамках законодательства о защите прав потребителей", - считает Ирина Барышникова.

В прошлом году при проведении контрольных мероприятий министерством было выдано 46 предписаний и составлено 45 протоколов. "Если владельцы сайта не исполняют предписание МАРТ, мы вынуждены направлять соответствующую информацию в Министерство информации для приостановления доступа к сайту. В 2017 году Министерством информации был закрыт доступ к 44 сайтам", - уточнила Ирина Барышникова.

По ее словам, чаще всего ограничивался доступ к сайтам, посредством которых реализовывалась пищевая продукция под видом лекарственных средств, а также к сайтам форекс-компаний, не зарегистрированных в реестре Национального банка.

Кроме того, МАРТ активно занимается контрольной деятельностью, направленной на прекращение распространения ненадлежащей рекламы, вводящей потребителей в заблуждение.-0-