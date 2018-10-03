БЖД будет сотрудничать с "Бремино Групп" в сфере логистики грузоперевозок

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога и ООО "Бремино Групп" подписали меморандум о сотрудничестве в области организации и развития грузовых мультимодальных перевозок. Подписи под документом поставили начальник БЖД Владимир Морозов и директор "Бремино Групп" Василий Дементей, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Стороны договорились принимать совместные меры по разработке логистических решений, развивающих грузовые перевозки в сообщении с КНР, странами Западной Европы и ЕАЭС, создавать условия для развития интегрированных транспортных услуг и разработки клиентоориентированных продуктов. Документом предусмотрена организация контейнерных перевозок грузов в сообщении Китай-Беларусь-Китай по реализуемому ООО "Бремино Групп" инвестиционному проекту "Строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса в районе поселка Болбасово Оршанского района". Также планируется организовать мультимодальные перевозки с использованием транспортно-логистических комплексов в Гродненском регионе и железнодорожной инфраструктуры, расположенной в районе белоруско-польского пограничного перехода "Брузги- Кузница Белостоцкая".

"Наша цель - создание комфортных условий для владельцев грузов не только в Беларуси. Мы объединяем усилия для перевозки грузов как в смешанном виде сообщения - мультимодальном, так и в железнодорожном сообщении. Сегодня надо плотно работать для выработки и реализации совместных продуктов", - сказал Владимир Морозов.

Прогнозируемый рост контейнерных перевозок в направлении Восток-Запад-Восток к 2020 году - 540 тыс. контейнеров в 20-футовом эквиваленте в год, к 2025 году - 1 млн. Для этих целей белорусская магистраль развивает перевозки через погранпереходы "Брест-Тересполь", "Свислочь-Семянувка", "Брузги-Кузница Белостоцкая".

БЖД для развития транзитной привлекательности Беларуси и увеличения пропускной способности магистрали активно развивает инфраструктуру грузовых терминалов, расположенных на белорусско-польской границе. Одно из перспективных направлений - организация мультимодальных контейнерных перевозок с использованием инфраструктуры грузового терминала станции "Брузги". В 2018 году введен в эксплуатацию второй контейнерный кран грузоподъемностью 50 т. Перерабатывающая способность грузового терминала составляет 200 контейнеров в сутки. В два яруса можно хранить максимум 160 40-футовых контейнеров. Для увеличения перерабатывающей способности станции БЖД планирует провести поэтапную реконструкцию грузового терминала.-0-