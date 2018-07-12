БЖД в I полугодии увеличила грузоперевозки на 12%

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-июне 2018 года Белорусская железная дорога перевезла 76,7 млн т грузов, что составило 112% к аналогичному периоду 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

За июнь 2018 года объем перевозок грузов составил 12,8 млн т, или 107,8% к уровню июня 2017 года.

Кроме того, в январе-июне БЖД обеспечила погрузку 43,8 млн т грузов (107,5% к аналогичному периоду 2017 года).

В июне нынешнего года выполнение показателя "тарифный грузооборот" составило более 4,3 млрд т.км, или 107,7% к июню прошлого года. За 6 месяцев 2018 года тарифный грузооборот возрос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил более 25,8 млрд т.км.-0-