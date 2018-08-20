Четверть работников в Беларуси получают зарплату Br1 тыс. и выше - Белстат

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплату Br1 тыс. и выше в Беларуси получают чуть более 25% работников. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

Дважды в год Белстат проводит обследование и публикует данные о медианной заработной плате (ее получает работник, который находится в середине зарплатного списка). Исходя из этих обследований можно проследить, в том числе по отраслям экономики, какой процент работающих получает среднюю зарплату, какой выше, а какой ниже. Так, по итогам майских данных отчетности нанимателей, до Br200 получают 1,2% работников, Br200-300 - 2%, Br300-400 - 12,1%, Br400-500 и Br500-600 - по 11,5%, Br600-700 - 10,8%, Br700-800 - 9,8%, Br800-1000 - 15,4%, Br1-1,5 тыс. - 17,2%, Br1,5-2 тыс. - 4,9% и свыше Br2 тыс. - 3,6%.

"Мы видим положительную динамику. Это важно, чтобы создать нормальные условия жизни. Исходя из этих данных, уверены: задание Президента Беларуси по средней заработной плате в Br1 тыс. будет выполнено. Мы видим движение к получению этой величины в середине нужного диапазона", - сказала Инна Медведева.

До сих пор Белстат запрашивал информацию о получении заработной платы и распределении ее размеров до Br2 тыс. Свыше этой суммы данные о получателях такого заработка были общими - одной цифрой. "Но теперь мы расширили диапазон получения данных от наших респондентов и в дальнейшем будем иметь более развернутую информацию о высокооплачиваемой категории", - добавила Инна Медведева.

Глава Белстата отметила, что люди, глядя на публикуемые данные о средней заработной плате по стране и инфляции, зачастую не понимают, откуда такое расхождение с их личной ситуацией. Инна Медведева пояснила, что нужно рассматривать цифру номинальной начисленной среднемесячной зарплаты именно как среднюю величину, а не то, сколько получает большинство. При вычислении используются данные фонда заработной платы, которые соотносятся с информацией о занятых в экономике. "То же касается инфляции: у каждого человека своя потребительская корзина", - отметила Инна Медведева.-0-