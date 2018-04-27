Число предприятий с задолженностью по выплате зарплаты в Беларуси за год сократилось более чем на 20%

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число предприятий с задолженностью по выплате заработной платы в Беларуси за год сократилось более чем на 20%. Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

"Число предприятий, задерживающих выплату работникам заработной платы, снижается. Если на 1 марта 2018 года их было 202, то на 1 апреля осталось 165. За год (в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017-го. - Прим. БЕЛТА) их количество уменьшилось более чем на 20%", - уточнил Михаил Орда.

Профсоюзный лидер убежден, что человек, имеющий работу, должен получать достойную заработную плату. "Это основное требование профсоюзов. И этот вопрос находится на первом месте наряду с вопросами охраны труда", - подчеркнул он.

Михаил Орда также затронул проблему выплаты зарплаты работникам организаций, которые попадают под банкротство. В 2016 году на момент ликвидации у 319 должников осталась задолженность в сумме более Br1,2 млн именно по заработной плате, платежам в Фонд социальной защиты населения, а также страховым взносам по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве. Эта проблема затронула 1152 человека. В 2017 году на момент ликвидации у 406 должников осталась задолженность в сумме Br1,96 млн.

"Мы проанализировали опыт других стран, в частности Литвы, Латвии, посмотрели, как там решается эта проблема. Провели консультации с социальными партнерами, учеными, зарубежными коллегами. Мировой опыт показывает, что эту проблему можно решить через создание специальных фондов страхования рисков невыплаты заработной платы. Мы предлагаем внедрить такую практику и у нас", - сказал председатель ФПБ. Речь идет о том, что все организации, которые теоретически могут попасть в процедуру банкротства, образуют специальный фонд. И в случае, если организация не может рассчитаться с людьми, этот фонд и погашает задолженность предприятия перед людьми по заработной плате. Здесь можно привести аналогию с Агентством по гарантированному возмещению банковских вкладов, фонд которого формируется из вносов банков. Такой фонд позволит предприятию подстраховаться, а самое главное - подстраховать людей, которые отработали, но не получили законно заработные деньги.-0-

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