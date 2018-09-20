Чжао Лэцзи высоко оценил личный вклад Лукашенко в развитие белорусско-китайского сотрудничества

20 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китайская сторона высоко оценивает личный вклад главы государства Александра Лукашенко в развитие всестороннего белорусско-китайского сотрудничества. Важность этого отметил член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Высокий китайский гость передал Александру Лукашенко самые теплые приветствия и наилучшие пожелания "от старого друга, хорошего друга Председателя КНР Си Цзиньпина".

Чжао Лэцзи подчеркнул важность того, что Президент Беларуси более 10 раз был в Китайской Народной Республике. "Лично вы внесли огромную лепту в развитие китайско-белорусских отношений. И из-за моего визита вы скорректировали свою краткую зарубежную поездку, огромное вам спасибо за это", - продолжил Чжао Лэцзи. По его мнению, Китай и Беларусь являются хорошими друзьями, которые могут делиться и радостью, и невзгодами, это хорошие партнеры, которые оказывают друг другу искреннюю помощь. "Как вы правильно заметили, наши страны - железные братья, железные друзья", - сказал высокий гость.

Он добавил, что главная цель визита китайской делегации в Минск - реализовать договоренности, достигнутые главами двух государств на полях состоявшего в июне этого года саммита ШОС, а также дальнейшее налаживание стратегического сотрудничества и взаимовыгодных связей, укрепление дружественных отношений между двумя государствами.

Визит высокого китайского гостя в Минск проходит 20-22 сентября. Чжао Лэцзи, который впервые посещает Беларусь, был избран на должность секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины в октябре 2017 года.-0-