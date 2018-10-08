Дискуссия о регулировании криптовалют в ЕАЭС пройдет на форуме "Евразийская неделя"

8 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дискуссия о регулировании криптовалют в Евразийском экономическом союзе состоится 23 октября на ежегодном международном форуме "Евразийская неделя" в Ереване, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Ведущие эксперты стран союза обсудят перспективы использования криптовалют как новой формы денег и связанные с этим риски для мировой экономики, - отметили в пресс-службе. - Отдельным пунктом в повестке мероприятия станет презентация проекта единого глоссария ЕАЭС в сфере криптовалют и технологии блокчейн, а также дискуссия о формирования системы регулирования использования криптовалют в государствах - членах ЕАЭС".

Модератором панельной сессии "Криптовалюты и блокчейн: новая экономика или небезопасный эксперимент?" выступит член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.

III Международный выставочный форум "Евразийская неделя" пройдет в Ереване 22-24 октября. Он соберет на одной площадке профильных вице-премьеров и министров правительств, руководителей государственных корпораций и ведущего бизнеса государств ЕАЭС и стран - партнеров союза. Всего участниками форума станут свыше 2,5 тыс. человек из более чем 25 стран. На деловых мероприятиях выступят 160 спикеров, в том числе из США, Германии, Швейцарии, Бельгии, Сингапура, Китая.

Деловая программа форума включает 30 мероприятий по трем основным направлениям: стратегическому, отраслевому и бизнес-треку. Глобальными темами пленарных заседаний "Евразийской недели" станут "Реальный сектор экономики ЕАЭС: наращивание потенциала в условиях интеграции", "Технологический прорыв и потенциальные возможности стран ЕАЭС". Будут затрагиваться стратегические темы по внешнеэкономической деятельности союза, расширению евразийского континентального партнерства, цифровой повестке ЕАЭС, актуальным вопросам конкуренции.

Особенностью Евразийской недели в Ереване станет масштабная выставка экспортно ориентированных и инновационных предприятий стран союза. В выставке примут участие более 120 компаний из таких отраслей, как органическое сельское хозяйство, легкая промышленность, точная инженерия и IT, инновационные строительные материалы, ювелирная промышленность, фармацевтика.

Кроме того, на форуме пройдет финал конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы". Планируется также провести сессию по цифровой прослеживаемости, где будут обсуждаться основные принципы организации системы прослеживаемости в ЕАЭС, и сессию по цифровой промышленной кооперации.-0-