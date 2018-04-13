Дизельное топливо в Беларуси с 14 апреля подешевеет на 1 копейку, бензин подорожает на 1 копейку

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 14 апреля 2018 года изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

С 14 апреля 2018 года на автозаправочных станциях Беларуси розничные цены на дизельное топливо снижаются на 1 копейку, на автомобильный бензин - увеличиваются на 1 копейку.

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,27, АИ-95-К5-Евро - Br1,35, АИ-98-К5-Евро - Br1,56, ДТ - Br1,36.-0-