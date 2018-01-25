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Доля "Белинкассгрупп" на рынке кассово-инкассаторских услуг может составить две трети - Каллаур

Экономика 25.01.2018 | 13:33
Павел Каллаур. Фото из архива
Павел Каллаур. Фото из архива

25 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Доля "Белинкассгрупп" на рынке кассово-инкассаторских услуг может составить две трети. Создание подобной организации обсуждалось сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, рассказал журналистам председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа будет проводиться постепенно в течение года, и задача состоит, чтобы эта компания полноценно функционировала на рынке к концу текущего года. Возможная рыночная доля этой компании с учетом того удельного веса, который сейчас занимают Беларусбанк и Белагропромбанк, составит две трети рынка наличного денежного оборота", - заявил Павел Каллаур.

По его словам, инициативы, о которых докладывали главе государства, направлены на оптимизацию наличного денежного обращения и расширение сферы безналичных платежей. "Эти вопросы взаимоувязаны, потому что, действительно, наличное денежное обращение требует очень больших затрат. Все любят, чтобы деньги были вовремя в банкоматах и имели приятный внешний вид, не были порваны", - отметил Павел Каллаур.

Поэтому главе государства было предложено создание специализированной компании. Она будет оказывать услуги всей банковской системе, если банки будут к ней обращаться. "Вы знаете, что у нас еще есть на рынке небанковская кредитно-финансовая организация - дочернее предприятие БПС-Сбербанка. Доля этой организации на рынке 22%. Естественно, будет сохраняться нормальная конкурентная среда, и у банков будет выбор, услугами какой компании пользоваться. А это будет обязывать компанию оказывать качественные услуги", - уточнил председатель правления Нацбанка.

Как сообщалось, речь идет о создании специализированной организации, объединяющей функции по оказанию кассово-икассаторских услуг Национального банка, ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк", в целях рационального использования имущества и освобождения Национального банка от несвойственных функций. По информации Нацбанка, в ходе создания общества будут оптимизированы дублирующие функции банков в области инкассации, перевозки, обработки и хранения ценностей, снижены затраты на содержание материально-технических ресурсов, персонала, будет сокращено количество спецавтотранспорта и оружия. При этом Национальный банк сохранит за собой централизованную управляемость наличным денежным обращением.-0-

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Теги
Каллаур, Нацбанк, услуги
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