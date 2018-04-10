10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 10 апреля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0501 до Br2,0258 (9 апреля - Br1,9757 за $1).
Евро подорожал на Br0,0652 и составляет Br2,4879 (9 апреля - Br2,4227 за 1 евро).
Российский рубль стал дешевле на Br0,1083 до Br3,2507 за 100 российских рублей (9 апреля - Br3,359 за 100 российских рублей).-0-
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