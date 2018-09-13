13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 13 сентября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0153 и составляет Br2,1528 (12 сентября - Br2,1681 за $1).

Евро подешевел на Br0,0119 до Br2,5009 (12 сентября - Br2,5128 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0242 до Br3,1371 за 100 российских рублей (12 сентября - Br3,1129 за 100 российских рублей).-0-

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