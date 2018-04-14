14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 14 апреля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,002 до Br2,0375 (13 апреля - Br2,0355 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0014 и стоит Br2,5122 (13 апреля - Br2,5108 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0437 до Br3,2706 за 100 российских рублей (13 апреля - Br3,3143 за 100 российских рублей).-0-
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