18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 18 сентября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0138 и составляет Br2,1226 (17 сентября - Br2,1364 за $1).

Евро подешевел на Br0,0059 до Br2,4814 (17 сентября - Br2,4873 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0024 до Br3,1356 за 100 российских рублей (17 сентября - Br3,1332 за 100 российских рублей).-0-

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