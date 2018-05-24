24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 24 мая подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0004 до Br1,9968 (23 мая - Br1,9972 за $1).

Евро подешевел на Br0,0007 и стоит Br2,3418 (23 мая - Br2,3425 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0058 до Br3,2522 за 100 российских рублей (23 мая - Br3,2464 за 100 российских рублей).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах