7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 7 сентября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0186 и составляет Br2,1389 (6 сентября - Br2,1203 за $1).

Евро подорожал на Br0,023 до Br2,4894 (6 сентября - Br2,4664 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0049 до Br3,1012 за 100 российских рублей (6 сентября - Br3,1061 за 100 российских рублей).-0-

Курсы валют в Минске на сегодня