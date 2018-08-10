10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 10 августа подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0111 и стоит Br2,0557 (9 августа - Br2,0446 за $1).

Евро подешевел на Br0,0169 до Br2,3538 (9 августа - Br2,3707 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0213 до Br3,0749 за 100 российских рублей (9 августа - Br3,0962 за 100 российских рублей).-0-

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