21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 21 мая подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0084 до Br2,0022 (18 мая - Br1,9938 за $1).

Евро подешевел на Br0,0067 и стоит Br2,3483 (18 мая - Br2,355 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0145 до Br3,2031 за 100 российских рублей (18 мая - Br3,2176 за 100 российских рублей).-0-

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