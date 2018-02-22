22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 22 февраля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0015 до Br1,9638 (21 февраля - Br1,9623 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0065 и составляет Br2,4098 (21 февраля - Br2,4163 за 1 евро).
Российский рубль стал дешевле на Br0,0016 до Br3,4608 за 100 российских рублей (21 февраля - Br3,4624 за 100 российских рублей).-0-
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