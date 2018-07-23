23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 23 июля подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0089 и стоит Br1,9895 (20 июля - Br1,9984 за $1).
Евро подорожал на Br0,0045 до Br2,3317 (20 июля - Br2,3272 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0024 до Br3,1505 за 100 российских рублей (20 июля - Br3,1481 за 100 российских рублей).-0-
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