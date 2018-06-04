4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 4 июня подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0049 до Br2,0044 (1 июня - Br2,0093 за $1).

Евро подорожал на Br0,0004 и стоит Br2,3457 (1 июня - Br2,3453 за 1 евро).

Курс российского рубля стал выше на Br0,0056 до Br3,2381 за 100 российских рублей (1 июня - Br3,2325 за 100 российских рублей).-0-

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