"Дримлэнд" выставлен на продажу

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Дримлэнд" выставлено на продажу, соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, сообщает БЕЛТА.
Согласно информации из реестра, доля в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью "Дримлэнд" в размере 100% выставлена на продажу 15 декабря 2017 года. Начальная цена лота - Br29,186 млн.
Dreamland - это аквапарк Беларуси, который входит в список самых больших водных парков Европы под открытым небом.-0-
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