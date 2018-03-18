Два белорусско-индийских СП по производству лекарств могут быть открыты до конца года

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусско-индийских СП по производству лекарственных препаратов могут быть открыты до конца года. Об этом сегодня в программе "Контуры" на телеканале ОНТ сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Республике Беларусь Саксена Панкадж, сообщает БЕЛТА.

По его словам, представители фармацевтической промышленности Беларуси и Индии в рамках достигнутых договоренностей смогли создать совместные предприятия по созданию востребованных в Беларуси лекарственных препаратов, рассчитанных как на внутренний, так и на рынки других стран-участниц ЕАЭС. "Уже создано три таких предприятия и, я надеюсь, что к концу этого года два из них уже запустят производство и новые лекарства появятся в белорусских аптеках", - сказал посол.

Саксена Панкадж отметил, что Индия расценивает Беларусь как одного из самых приоритетных партнеров, соратников Индии в этом регионе. Перспективными направлениями для углубления сотрудничества являются наука и технологии, инновации, оборона, профессионально-техническое образование, сельское хозяйство и туризм.

Что касается сотрудничества с белорусскими промышленными гигантами - БелАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш" и "Белкоммунмаш" - у всех налажен процесс развития взаимовыгодных двусторонних отношений с Индией, продолжил он. Например, "Гомсельмаш" наладил партнерство с одной из индийских компаний, которая занимается локализацией производства запасных частей для комбайнов. Аналогичная работа ведется и с заводом БелАЗ. "В последнее время горнодобывающий сектор в нашей стране открыт для частных компаний, поэтому представители БелАЗ активно ведут переговоры по продаже своей продукции в Индии. Если говорить об МТЗ, то не так давно было подписано соглашение о поставке продукции этого завода в Индию. Кроме того, ведутся переговоры о создании совместного предприятия", - рассказал посол.

Кроме того, по его информации, стороны работают над реализацией проекта по созданию в Беларуси индийского идустриального центра в Орше, который позволил бы привлечь не только индийские компании, но и поставлять продукцию за пределы рынков стран ЕАЭС. "Сейчас представители двух стран работают для наполнения этого проекта конкретным содержанием. Белорусская сторона предложила провести межправительственную коллегию в июне этого года", - добавил он.

Саксена Панкадж также подчеркнул, что потоки туристов из Индии в Беларусь необходимо увеличивать. Индийские граждане стали больше выезжать в разные страны и Беларусь в этом отношении хороший выбор. Он отметил большой туристический потенциал и хорошую инфраструктуру нашей страны. "Беларусь также могла бы быть местом для съемок фильмов для Болливуда. Все, что необходимо для киноиндустрии, здесь есть. Хочу сказать, что мои дети, а также другие члены моей семьи и друзья, когда приезжали в Беларусь, сразу в нее влюбились", - добавил он.-0-