ЕАБР готовит изменения в программу реформ по кредиту ЕФСР для Беларуси

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда экспертов Евразийского банка развития (ЕАБР), являющегося управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), 2-5 октября посетила Минск для программного мониторинга и консультаций по внесению изменений в программу реформ властей, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР, в части мер заключительного седьмого транша кредита, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ЕАБР.

Во время визита проведены встречи с министром финансов Беларуси Максимом Ермоловичем, заместителем председателя правления Национального банка Дмитрием Калечицем, руководством и сотрудниками вовлеченных министерств и ведомств, представителями международных финансовых институтов и независимыми экспертами.

По итогам консультаций между белорусскими властями и экспертами ЕАБР был подготовлен предварительный перечень изменений и дополнений в программу реформ, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР, в части седьмого транша.

"Уточнение мер транша обусловлено сдвигом контрольной даты оценки выполнения условий предоставления транша с 1 января 2018 года на 1 декабря 2018 года и отражает необходимость принятия во внимание текущих и прогнозных макроэкономических трендов и выявленных рисков", - отмечается на сайте ЕАБР.

Окончательный перечень уточненных мер транша будет направлен для рассмотрения членов Совета ЕФСР на очередном заседании.

В ЕАБР подчеркнули, что низкий уровень инфляции, не превышающий 6% со второй половины 2017 года, был достигнут на фоне благоприятных внешних условий, сдержанной фискальной политики, а также жестких денежно-кредитных условий. Однако в условиях избыточного потребительского спроса и роста инфляционных ожиданий с августа текущего года наблюдается ускорение как базовой, так и общей инфляции. Вместе с тем эксперты ЕАБР отмечают, что вероятность сохранения инфляции по итогам года в пределах 6% целевого ориентира Нацбанка высока.

По оценке ЕАБР, несмотря на текущую благоприятную экономическую ситуацию, сохраняются как краткосрочные, так и среднесрочные риски.

"Стоимость новых заимствований, превышающая среднесрочные темпы прогнозируемого экономического роста, создает риски для долговой устойчивости и увеличения нагрузки на бюджет и платежный баланс в среднесрочной перспективе. Дополнительным фактором риска остается значительная долговая нагрузка государственных предприятий", - считают в ЕАБР.

Как сообщалось ранее, Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами ЕФСР, в октябре перечислил Беларуси шестой транш финансового кредита из средств фонда в объеме $200 млн. С учетом предыдущих траншей стране предоставлено $1,8 млрд из общей суммы кредита в размере $2 млрд, предусмотренной на поддержку Программы реформ Беларуси. Седьмой транш будет заключительным по данному кредиту.-0-