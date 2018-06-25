ЕАБР к концу 2022 года увеличит объем текущего инвестиционного портфеля до $3,6 млрд

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития к концу 2022 года увеличит объем текущего инвестиционного портфеля до $3,6 млрд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"Совет Евразийского банка развития на своем заседании утвердил новую среднесрочную стратегию банка на 2018-2022 годы. Заседание прошло под председательством премьер-министра Казахстана, председателя Совета ЕАБР Бакытжана Сагинтаева. В соответствии с утвержденной стратегией банк продолжит фокусировать свою деятельность на финансировании проектов с сильным интеграционным эффектом и национальных проектов развития. Планируется, что к концу 2022 года произойдет увеличение объема текущего инвестиционного портфеля ЕАБР с $2,3 млрд до $3,6 млрд, а общий объем новых проектов составит $4,6 млрд", - пояснили в пресс-службе.

В ЕАБР отметили, что целевой "оптимальный" размер участия банка в проектах планируется в диапазоне от $20 млн до $200 млн, однако это не исключает возможности финансирования и менее дорогостоящих проектов, прежде всего в государствах-участниках со сравнительно небольшими экономиками.

Традиционно банк продолжит вести активную инвестиционную деятельность в областях инфраструктурного развития, электроэнергетики, машиностроения, металлургии, в химической, нефтехимической, горнодобывающей и нефтегазовой отраслях. Новыми целевыми отраслями станут агропромышленный комплекс и информационные технологии, развитие которых имеет стратегически важное значение для государств ЕАБР.

Банк планирует начать предоставление новой услуги по расчетному обслуживанию. Уже сегодня эта услуга пользуется спросом среди клиентов ЕАБР.

Кроме того, Евразийский банк развития намерен расширить свою ресурсную базу в национальных валютах государств-участников, которые пользуются наибольшим спросом со стороны клиентов банка. Планируется активизировать взаимодействие ЕАБР с органами государственной власти участников Евразийского экономического союза по системному подключению банка к различным механизмам, нацеленным на углубление интеграционных процессов между экономиками стран ЕАЭС, реализацию совместных и национальных проектов, подготовку профильных программ с министерствами и ведомствами акционеров.

ЕАБР продолжит развивать сотрудничество с международными организациями и многосторонними финансовыми институтами, работающими в регионе, в том числе с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Новым банком развития.

В части институционального развития банк намерен повысить эффективность деятельности своих территориальных представительств за счет фокусировки их работы на инвестиционном процессе - поиске, подготовке и сопровождении реализации проектов.

Совет банка является высшим органом управления ЕАБР, осуществляющим общее руководство его деятельностью. Он формируется из представителей государств - участников банка. В работе Совета ЕАБР в Астане приняли участие вице-премьер Армении Мгер Григорян, министр финансов Беларуси Владимир Амарин, премьер-министр Казахстана, председатель Совета ЕАБР Бакытжан Сагинтаев, министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, министр экономики Кыргызстана Олег Панкратов, заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода.-0-