ЕАБР получит доступ к операциям с китайскими юанями

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал ряд соглашений по деятельности с крупнейшим китайским конгломератом Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕАБР.

Соглашения подписаны с дочерней организацией ICBC в Гонконге - ICBC Asia Ltd., а также с дочерней структурой ICBC в Казахстане и Центральной Азии - АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы".

"Партнерство с группой ICBC позволит ЕАБР получить доступ к операциям с китайскими юанями, - отметил член правления, управляющий директор по финансам ЕАБР Берик Мухамбетжанов. - В ЕАБР рассчитывают и дальше развивать взаимовыгодные отношения с китайским партнером. В ближайшее время банк планирует подписать с АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" соглашение об открытии корреспондентского счета в китайских юанях".

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-